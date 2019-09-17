Мальчик в Башкирии пять дней провел в квартире с телом матери

В Башкирии шестилетний ребенок провел в квартире около тела умершей матери почти пять дней, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Ребенок, по некоторым данным, сильно истощен, он находится в больнице», – рассказал собеседник РИА «Новости».

В СУ СК по республике сообщили, что по этому факту проводится проверка.

«Следователь устанавливает причину и давность смерти женщины, проводится судебная медицинская экспертиза, которая прояснит ситуацию», – сказали в ведомстве.

Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов сообщил в соцсетях, что первыми о пропаже ребенка заявили воспитатели детского сада. Они связались с подругой женщины и пришли в квартиру, где нашли ребенка.

«Возможно, мальчик думал, что мама просто уснула, а потом у него не было сил выйти на улицу», – отметил глава района. Он добавил, что ребенок находится в реанимации.