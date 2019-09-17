В Кремле заявили об осведомленности Путина о резонансных делах

Президент Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, однако не может оказывать влияние на суд, указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, комментируя дело актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года заключения за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа, заявил, что Путин «получает информацию (о резонансных делах)», передает ТАСС.

Однако «президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно», добавил пресс-секретарь.

«Я не думаю, что президент смотрел это видео», – ответил Песков на вопрос, знакомился ли Путин с записью задержания Устинова на митинге.

Представитель Кремля ответил, что «это не прерогатива президента – разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами».

Он подчеркнул, что «есть вердикт суда и есть законные права по опротестованию этого вердикта», и напомнил, что Устинов может подать жалобу на приговор.

При этом в Кремле не считают возможным комментировать решение суда «и действия того или иного судьи».

Песков указал также, что все следственные действия в России «должны выполняться в соответствии с законом», и «если они нарушают закон, у граждан есть право их опротестовать», передает РИА «Новости».

Кроме того, он сообщил, что в Следственном комитете ведется служебная проверка в связи с делом журналиста Ивана Голунова, «пока результатов нет».

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с полвиной годам лишения свободы, признав его виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа.

По данным следствия, при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Актер вину не признал, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОНа, а на акции оказался случайно – у него в тот день была назначена рабочая встреча в месте проведения акции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.