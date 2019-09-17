Британский премьер Борис Джонсон сбежал с пресс-конференции из-за освиставшей его толпы в Люксембурге.

В Люксембурге состоялись переговоры Джонсон с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и премьером Ксавье Беттелем, передает РИА «Новости».

Демонстранты освистали Джонсона, когда тот выходил после переговоров из здания. Он должен был принять участие в пресс-конференции, но вместо этого в сопровождении охраны и помощников проследовал к машине.

Беттель открыто проявлял раздражение, комментируя переговоры. Оценивая ситуацию вокруг Brexit, он заявил: «Хватит говорить, действуйте». При этом он указал на пустующее место Джонсона.

ЕС отказывается «нести ответственность за тот базар», который был вызван планами Лондона по Brexit.

Бегство Джонсона вызвало насмешки. Так, евродепутат Ги Верхофстадт заявил, что британский премьер превратился «из невероятного Халка в невероятную хандру».

Напомним, Джонсон сравнил Британию с героем киновселенной Marvel Халком. По его словам, Британия разорвет оковы Евросоюза подобно разъяренному зеленокожему чудищу – альтер эго робкого профессора Брюса Беннера.

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