ЕС оценил запасы нефти

Запасов нефти в ЕС хватит на 90 дней потребления, сообщили в Еврокомиссии в связи с атакой на НПЗ Саудовской Аравии.

В ЕК заявили, что «нет обозримого риска для безопасности поставок». У стран ЕС есть примерно 955 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, передает «Прайм».

Напомним, нефть подорожала на 15% после атаки на НПЗ Саудовской Аравии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, от чего зависят мировые цены на нефть.