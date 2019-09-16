От чего зависят мировые цены на нефть?

В понедельник утром цена барреля нефти Brent выросла на 10% после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Котировки находятся на максимальных уровнях с апреля-мая. По состоянию на 14:00 мск стоимость фьючерса на нефтяную смесь марки Brent выросла на 8,47% – до 65,28 доллара за баррель.

Из-за атаки беспилотников аравийцы объявили о временном сокращении добычи примерно наполовину. А с учетом того, что страна является главным мировым экспортером нефти, это означало, что мировой рынок может потерять до 5%. Трейдеры, мягко говоря, заволновались. В США сразу же начали говорить о «шокирующих» последствиях для мирового рынка, Дональд Трамп бросился предлагать американские запасы, чтобы стабилизировать ситуацию. Между тем власти Саудовской Аравии заявили, что им хватит и собственных резервов.

Так что, вероятно, никакого дефицита нефти миру ждать не стоит. Но цены все равно уже значительно прыгнули вверх – примерно на 10%. Это – типичный информационный шум, как его называют специалисты. Он тоже сказывается на цене, и иногда даже сильнее, чем базовые факторы.

«Основные факторы делятся на две большие группы. Первая – фундаментальные факторы: баланс спроса и предложения, а также себестоимость производства нефти. Вторая группа – это факторы информационного давления. Она зависит от настроения инвесторов. А они формируются СМИ – то есть неким новостным информационным фоном, который сопровождает те или иные события», – сказал ВЗГЛЯДу Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики.

Фундаментальные факторы

Спрос-предложение

Баланс спроса и предложения – это главный фактор, который определяет цены на нефть в долгосрочной перспективе, остальные зависят уже от него. Здесь все, на первый взгляд, просто – если нефти произвели больше, чем страны могут потребить в год, возникает излишек. Если есть излишек – цены падают. Иногда даже обваливаются, как было в 2014 году, когда внедрение новых технологий позволило США добывать больше нефти. Предложение сильно превысило спрос, а ОПЕК, которая в таких случаях может послужить спасательным кругом, сократив добычу, делать этого не стала. В результате мировые цены на нефть упали в несколько раз – со 100 до 30 долларов за баррель. Ситуация с атакой дронов на Саудовскую Аравию в теории может повлечь за собой обратную ситуацию – если возникнет дефицит, то спрос превысит предложение. Тогда цены пойдут вверх.

В целом же производители исходят из того, что в ближайшие годы спрос на нефть продолжит увеличиваться, в первую очередь за счет развивающихся рынков. Спрос растет и сейчас, только вот темпы его не слишком велики – в развитых регионах, вроде США и Европы, на фоне постепенного перехода к альтернативной энергетике роста практически нет. В отличие от, например, Индии и Китая.

«Такие страны являются главными драйверами по росту спроса на нефть. И пока эта тенденция сохраняется. Когда спрос перестанет расти, наступит переломный момент. На этом фоне дроны покажутся мелким непонятным эпизодом», – объясняет Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.

Он считает, что пик спроса ждет планету уже через 10-15 лет. И тогда правила игры поменяются.

Себестоимость добычи и производства

В некоторых странах добывать и производить нефть сложнее, чем в других – она может лежать более глубоко, у нее может быть другой состав, который потребует дополнительных технологий для обработки – и так далее. Все эти факторы выливаются в показатель себестоимости. Например, добыть 1 баррель в Саудовской Аравии в 2016 году стоило 9 долларов, а в США – уже 23-24 доллара. А раньше было и того дороже. Соответственно, некоторым странам будет просто невыгодно производить нефть, если она будет стоить дешевле определенного порога – компании попросту обанкротятся, а это приведет к сокращению предложения. Которое, как мы уже поняли, может повысить цены до опасных значений.

«Если бы в 2014 году, когда цены упали ниже 30 долларов, они бы зафиксировались на этих отметках, то мы бы увидели разорение таких компаний, как Equinor, BP. Более 150 американских компаний разной величины разорились в период с 2014 по 2016 год. Суть в том, что все, кто добывает нефть дешевле цены барреля, просто бы обанкротились и перестали поставлять свою нефть на рынок. Тогда возник бы дефицит, который бы привел к резкому росту цен. В итоге предложение снизилось, и цена пошла вверх», – говорит Фролов.

Сиюминутные факторы

Это может быть что угодно – от аравийских дронов до американских ураганов, наносящих вред промышленности и инфраструктуре страны-экспортера. Большинство этих факторов могут как-то повлиять на уровень либо предложения, либо спроса.

Например, изобретение, развитие и повсеместное внедрение в производстве и в автопромышленности альтернативных источников энергии. Сразу приходит в голову идея об отказе от двигателей внутреннего сгорания в машинах и переходе на электромобили. В перспективе она способна снизить спрос и цену на нефть.

Война, природные катаклизмы. Запасы нефти у ключевых импортеров и экспортеров тоже в этом ряду – если нет необходимости в определенном уровне добычи, то она снижается, и цены в таком случае могут даже подрасти – все зависит от инфошума.

Что такое инфошум, Александр Громов объясняет на примере случая с дронами в Саудовской Аравии. «К настоящему моменту эта атака никакого влияния на мировой рынок не оказала. Зачастую цена изменяется не исходя из реального положения дел, а из того представления о грядущих изменениях, которое формируется как раз вот этим информационным фоном», – говорит эксперт.

Однако у подобного «шума» есть и положительные стороны – любой инвестор, вложившийся в нефть, должен прогнозировать, как его деньги будут работать, говорит Фролов. И в данной ситуации он может задуматься, например, а не скажется ли дрон-атака на лидерстве Саудовской Аравии в списке мировых экспортеров. Возможно, она приведет к снижению в стране добычи даже не во временной, а в долгосрочной перспективе – если партнеры откажутся сотрудничать с аравийцами, боясь новых нападок террористов.

Общие положения

Атаки дронов и ураганы – это некие сиюминутные факторы, которые по сути являются составляющими более широких понятий.

Политическая, социальная напряженность, угрозы стихийных бедствий

Например, те же дроны – следствие близости Саудовской Аравии к Йемену, где долгие годы идет война. Сюда же можно отнести нестабильную политическую обстановку, следствием которой могут стать войны, смена режимов, национализация производств и прочее.

«Факт геополитической напряженности всегда толкает цены вверх. То есть если США, например, начнут военные действия против Ирана, то это скажется на ценах еще больше», – говорит Пикин.

Стихийные бедствия или экономическая рецессия в стране тоже в значительной мере могут сказаться на цене барреля. Если ураган, множество которых обрушиваются на США в летний период, как-то затронет нефтедобывающую инфраструктуру – последствий не миновать.

Ограничения от ОПЕК

«Начиная с 2014 года, когда цены на нефть рухнули, все трейдеры смотрели на ОПЕК+, потому что она является неким стабилизатором для предложения в мире», – говорит Пикин.

На страны ОПЕК приходится около 80% мировых запасов нефти, так что мнение организации довольно важно. Дважды в год представители стран-экспортеров встречаются, чтобы проанализировать мировой рынок и решить, ограничивать ли уровень добычи. Тем самым они могут регулировать баланс спроса и предложения. В последние годы, однако, роль ОПЕК несколько упала – особенно из-за роста добычи в США, в организацию не входящих.

Планы по уровням добычи

В 2012-2014 годах, когда нефть стоила по 100-115 долларов США ударными темпами наращивали производство. Результат мы видели. К ОПЕК Штаты не привязаны и в теории способны действовать так, как пожелают. Вообще же сейчас страны стараются следить за общемировыми планами по добыче – за тем, сколько производят те же США, Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК. Поскольку излишек нефти не нужен никому.