От чего зависят мировые цены на нефть?

Взгляд
16 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
Разделы

Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию

В правительстве предлагают способы самим накапливать на свою пенсиюФото: Красильников Станислав/ТАСС
Правительство вновь обсуждает внесение изменений в систему начисления пенсий. Появился и новый термин – «гарантированный пенсионный продукт». Предлагаемая реформа, скорее всего, оставит за государством лишь функцию надзора, а размер же будущей пенсии будет полностью зависеть от усилий каждого гражданина по ее накоплению. Что именно предлагается и будет ли это работать? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Хрущев покорил Америку

Эйзенхауэра разозлил подарок Хрущева, но к советскому лидеру он все же отнесся с симпатиейФото: Егоров Василий/ТАСС
Ровно 60 лет назад начался визит советского лидера в США − первый в истории отношений между двумя странами. Неожиданно для многих, двухнедельная поездка Никиты Хрущева не обернулась для него позором, как предполагалось изначально. Наоборот, она принесла победу советской дипломатии и спутала Вашингтону все карты. Но что помогло Хрущеву покорить Америку?  Подробности...
Перейти а раздел…

Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американские дипломаты позволяют себе хамить

Сербии предлагается забыть про совершенные Западом против нее военные преступленияФото: Goran Tomasevic/Reuters
Посол США в Сербии призвал Белград «шире смотреть» на бомбардировки Югославии авиацией НАТО в 1999 году. Российский МИД призвал американцев извиниться, но, скорее всего, в Госдепе даже не поймут, что имеется в виду. Чем вызваны подобные заявления американских дипломатов – душевной черствостью или искренней уверенностью в том, что бомбы НАТО способны нести только добро? Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Курск выбрал современную власть

Константин Комков, политолог, член Общественной палаты РФ
Итоги выборов в Курской области еще раз показали, что запрос на позитивные изменения достаточно велик. Куряне проголосовали за того кандидата, кто способен эффективно действовать в непростых экономических условиях. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Богомолов и Собчак – современные герои «Бесов»

Сергей Мардан, публицист
Типаж, к сожалению, очень распространенный среди образованных и благополучных людей, ставший такой приметой современной русской жизни. Это те, кто иронизирует над «скрепами», кто ядовито оскорбляет «религиозное мракобесие» и смеется над патриотизмом. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Шпионских голубей сменили оппозиционеры

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Американская разведка и Госдеп сделали правильные выводы: вместо голубей с камерами у них нынче в России действуют блогеры с камерами и телеканалы – опять же с камерами. Но оппозиционер идейный – и потому работает лучше голубя. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Кто освободил Прагу от нацистов – Власов или Конев?

    Самые ненавидимые видеоролики в интернете

    Зеленский разоружает чеченцев и нацистов

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

          Перейти а раздел…
          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В ЛНР опровергли арест главы МВД Корнета
              Самолет МС-21 впервые вылетел за пределы РоссииЗеленский назвал свои две основные задачиВ новосибирском центре вирусологии прогремел взрывСостояние Заворотнюк описали словами «все плохо»
              Трамп заявил о лидерстве США по производству энергии«Убийца авианосцев» выполнил пуск крылатой ракеты в Тихом океанеЛатвия увидела угрозу в работе России с соотечественниками за рубежомМантуров анонсировал производство обезболивающих из опийного мака
              Иванов напомнил Польше обидное сравнение ЧерчилляУмер народный артист РСФСР Юрий КолычевСноуден назвал WhatsApp угрозой для высокопоставленных чиновниковСербский политолог: Наша молодежь смотрит на США с презрением

              Главная тема


              Почему американские дипломаты позволяют себе хамить

              «хочу быть свободным»


              Габуния объяснил ругань в адрес властей России

              эпоха микротерроризма


              Названы способы защиты российских нефтеобъектов от атак дронов

              «не делайте больно»


              Актриса из «Моей прекрасной няни» потребовала оставить семью Заворотнюк в покое

              Видео

              ближний восток


              Атака дронов взорвет мировой рынок нефти

              собор Александра Невского


              Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

              льды и медведи


              Арктика отпугивает туристов дикими ценами

              происхождение человека


              Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Исторический выбор


              Владимир Можегов: Россия – это другая Европа

              Глупые и агрессивные


              Антон Крылов: Что не так с российским феминизмом

              Война миров


              Павел Волков: США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

              на ваш взгляд


              Для вас венчание в церкви, это:

              От чего зависят мировые цены на нефть?

              		   16 сентября 2019, 16:50
              Фото: Stefan Klein/Global Look Press
              Текст: Алексей Яковлев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В понедельник утром цена барреля нефти Brent выросла на 10% после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Котировки находятся на максимальных уровнях с апреля-мая. По состоянию на 14:00 мск стоимость фьючерса на нефтяную смесь марки Brent выросла на 8,47% – до 65,28 доллара за баррель. 

              Из-за атаки беспилотников аравийцы объявили о временном сокращении добычи примерно наполовину. А с учетом того, что страна является главным мировым экспортером нефти, это означало, что мировой рынок может потерять до 5%. Трейдеры, мягко говоря, заволновались. В США сразу же начали говорить о «шокирующих» последствиях для мирового рынка, Дональд Трамп бросился предлагать американские запасы, чтобы стабилизировать ситуацию. Между тем власти Саудовской Аравии заявили, что им хватит и собственных резервов.

              Так что, вероятно, никакого дефицита нефти миру ждать не стоит. Но цены все равно уже значительно прыгнули вверх – примерно на 10%. Это – типичный информационный шум, как его называют специалисты. Он тоже сказывается на цене, и иногда даже сильнее, чем базовые факторы.

              «Основные факторы делятся на две большие группы. Первая – фундаментальные факторы: баланс спроса и предложения, а также себестоимость производства нефти. Вторая группа – это факторы информационного давления. Она зависит от настроения инвесторов. А они формируются СМИ – то есть неким новостным информационным фоном, который сопровождает те или иные события», – сказал ВЗГЛЯДу Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики. 

              Фундаментальные факторы

              Спрос-предложение

              Баланс спроса и предложения – это главный фактор, который определяет цены на нефть в долгосрочной перспективе, остальные зависят уже от него. Здесь все, на первый взгляд, просто – если нефти произвели больше, чем страны могут потребить в год, возникает излишек. Если есть излишек – цены падают. Иногда даже обваливаются, как было в 2014 году, когда внедрение новых технологий позволило США добывать больше нефти. Предложение сильно превысило спрос, а ОПЕК, которая в таких случаях может послужить спасательным кругом, сократив добычу, делать этого не стала. В результате мировые цены на нефть упали в несколько раз – со 100 до 30 долларов за баррель. Ситуация с атакой дронов на Саудовскую Аравию в теории может повлечь за собой обратную ситуацию – если возникнет дефицит, то спрос превысит предложение. Тогда цены пойдут вверх. 

              В целом же производители исходят из того, что в ближайшие годы спрос на нефть продолжит увеличиваться, в первую очередь за счет развивающихся рынков. Спрос растет и сейчас, только вот темпы его не слишком велики – в развитых регионах, вроде США и Европы, на фоне постепенного перехода к альтернативной энергетике роста практически нет. В отличие от, например, Индии и Китая.

              «Такие страны являются главными драйверами по росту спроса на нефть. И пока эта тенденция сохраняется. Когда спрос перестанет расти, наступит переломный момент. На этом фоне дроны покажутся мелким непонятным эпизодом», – объясняет Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. 

              Он считает, что пик спроса ждет планету уже через 10-15 лет. И тогда правила игры поменяются. 

              Себестоимость добычи и производства

              В некоторых странах добывать и производить нефть сложнее, чем в других – она может лежать более глубоко, у нее может быть другой состав, который потребует дополнительных технологий для обработки – и так далее. Все эти факторы выливаются в показатель себестоимости. Например, добыть 1 баррель в Саудовской Аравии в 2016 году стоило 9 долларов, а в США – уже 23-24 доллара. А раньше было и того дороже. Соответственно, некоторым странам будет просто невыгодно производить нефть, если она будет стоить дешевле определенного порога – компании попросту обанкротятся, а это приведет к сокращению предложения. Которое, как мы уже поняли, может повысить цены до опасных значений. 

              «Если бы в 2014 году, когда цены упали ниже 30 долларов, они бы зафиксировались на этих отметках, то мы бы увидели разорение таких компаний, как Equinor, BP. Более 150 американских компаний разной величины разорились в период с 2014 по 2016 год. Суть в том, что все, кто добывает нефть дешевле цены барреля, просто бы обанкротились и перестали поставлять свою нефть на рынок. Тогда возник бы дефицит, который бы привел к резкому росту цен. В итоге предложение снизилось, и цена пошла вверх», – говорит Фролов.

              Сиюминутные факторы

              Это может быть что угодно – от аравийских дронов до американских ураганов, наносящих вред промышленности и инфраструктуре страны-экспортера. Большинство этих факторов могут как-то повлиять на уровень либо предложения, либо спроса. 

              Например, изобретение, развитие и повсеместное внедрение в производстве и в автопромышленности альтернативных источников энергии. Сразу приходит в голову идея об отказе от двигателей внутреннего сгорания в машинах и переходе на электромобили. В перспективе она способна снизить спрос и цену на нефть. 

              Война, природные катаклизмы. Запасы нефти у ключевых импортеров и экспортеров тоже в этом ряду – если нет необходимости в определенном уровне добычи, то она снижается, и цены в таком случае могут даже подрасти – все зависит от инфошума. 

              Что такое инфошум, Александр Громов объясняет на примере случая с дронами в Саудовской Аравии. «К настоящему моменту эта атака никакого влияния на мировой рынок не оказала. Зачастую цена изменяется не исходя из реального положения дел, а из того представления о грядущих изменениях, которое формируется как раз вот этим информационным фоном», – говорит эксперт. 

              Однако у подобного «шума» есть и положительные стороны – любой инвестор, вложившийся в нефть, должен прогнозировать, как его деньги будут работать, говорит Фролов. И в данной ситуации он может задуматься, например, а не скажется ли дрон-атака на лидерстве Саудовской Аравии в списке мировых экспортеров. Возможно, она приведет к снижению в стране добычи даже не во временной, а в долгосрочной перспективе – если партнеры откажутся сотрудничать с аравийцами, боясь новых нападок террористов. 

              Общие положения

              Атаки дронов и ураганы – это некие сиюминутные факторы, которые по сути являются составляющими более широких понятий. 

              Политическая, социальная напряженность, угрозы стихийных бедствий 

              Например, те же дроны – следствие близости Саудовской Аравии к Йемену, где долгие годы идет война. Сюда же можно отнести нестабильную политическую обстановку, следствием которой могут стать войны, смена режимов, национализация производств и прочее. 

              «Факт геополитической напряженности всегда толкает цены вверх. То есть если США, например, начнут военные действия против Ирана, то это скажется на ценах еще больше», – говорит Пикин.

              Стихийные бедствия или экономическая рецессия в стране тоже в значительной мере могут сказаться на цене барреля. Если ураган, множество которых обрушиваются на США в летний период, как-то затронет нефтедобывающую инфраструктуру – последствий не миновать. 

              Ограничения от ОПЕК

               «Начиная с 2014 года, когда цены на нефть рухнули, все трейдеры смотрели на ОПЕК+, потому что она является неким стабилизатором для предложения в мире», – говорит Пикин.

              На страны ОПЕК приходится около 80% мировых запасов нефти, так что мнение организации довольно важно. Дважды в год представители стран-экспортеров встречаются, чтобы проанализировать мировой рынок и решить, ограничивать ли уровень добычи. Тем самым они могут регулировать баланс спроса и предложения. В последние годы, однако, роль ОПЕК несколько упала – особенно из-за роста добычи в США, в организацию не входящих. 

              Планы по уровням добычи

              В 2012-2014 годах, когда нефть стоила по 100-115 долларов США ударными темпами наращивали производство. Результат мы видели. К ОПЕК Штаты не привязаны и в теории способны действовать так, как пожелают. Вообще же сейчас страны стараются следить за общемировыми планами по добыче – за тем, сколько производят те же США, Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК. Поскольку излишек нефти не нужен никому.  


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............