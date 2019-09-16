Цена барреля нефти Brent значительно выросла

Мировые цены на черное золото растут на 10% утром понедельника, 16 сентября, после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Котировки находятся на максимальных уровнях с апреля-мая.

По состоянию на 7.36 мск стоимость фьючерса на нефтяную смесь марки Brent росла на 9,96% – до 66,22 доллара за баррель. WTI поднималась на 8,61% – до 59,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Саудовская Аравия после субботней атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 млн.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Вскоре после этого Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.