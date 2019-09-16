Эксперт оценил попытки США повлиять на рост цен на нефть

«Эти запасы действительно существенны и могут в краткосрочной перспективе сдержать рост цен», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Алисен Алисенов, комментируя решение Дональда Трампа задействовать имеющиеся у США стратегические резервы нефти для стабилизации ситуации на рынках после атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

«У них достаточно резервов, это сможет успокоить инвесторов относительно повышения цен. Но опять-таки, цены увеличились на 10% утром. У многих инвесторов нет опасений, что ситуация будет нагнетаться. Они предполагают, что рынок в ближайшем будущем вернется к исходным позициям. У реальных игроков нет намерения поднять цены на фоне этих событий», – пояснил доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Он также отметил, что несмотря на то, что США являются крупным производителем нефти, они только отчасти заинтересованы в росте цен.

«Сейчас эта заинтересованность не проявляется, Трамп намерен реализовать все свои амбиции в экономической политике. Если произойдет существенный рост цен на нефть, то все усилия Трампа будут обесценены. К тому же американская экономика гораздо чувствительнее к колебаниям цен на нефть, нежели российская. Поэтому США не заинтересованы в дестабилизации рынка», – добавил экономист.

Кроме того, он усомнился, что США выполнят свои угрозы бомбить нефтеобъекты Ирана.

«Но риторика будет ожесточена. Произошедшее – серьезный удар по рынку нефти, потери – это порядка 5% всего мирового запаса нефти. Открыт резерв, так что существенного роста цен не стоит ожидать. Они могут подскочить до уровня 68-70 долларов за баррель», – заключил Алисенов.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent выросла на 10% после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Котировки находятся на максимальных уровнях с апреля-мая. По состоянию на 7.36 мск стоимость фьючерса на нефтяную смесь марки Brent росла на 9,96% – до 66,22 доллара за баррель.

Американский лидер Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать имеющиеся у Соединенных Штатов стратегические резервы нефти для стабилизации ситуации на рынках. «С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объеме, достаточном для поддержания нормального уровня снабжения рынков», – заявил Трамп в своем Twitter.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Вскоре после этого Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

По некоторым оценкам, на восстановление инфраструктуры у Саудовской Аравии уйдут недели. В связи с этим аналитики предсказали повышение цен на нефть до 100 долларов.