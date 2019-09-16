Нефть подорожала на 15% после атаки на НПЗ Саудовской Аравии

После объявления Саудовской Аравии о том, что добыча нефти в стране сократилась, мировые цены на нефть выросли более чем на 15%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.34 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent росла на 15,29%, составив 69,43 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 14,74%, составив 62,88 доллара за баррель. Кроме того, незадолго этого показатель достигал роста в 15%, отмечает РИА «Новости».

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия сообщила о сокращении нефтедобычи на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.