Россия нашла объяснение небылицам про шпионаж за ФБР

Российское посольство в США прокомментировало заявление СМИ о якобы прослушивании сотрудников ФБР российской контрразведкой.

Посольство в заявлении, опубликованном в Facebook, отметило, что «многолетняя русофобская кампания в американских СМИ» оказалась «под угрозой» после «обнародования доклада спецпрокурора Мюллера». Российские дипломаты заявили о «масштабном кризисе «рашагейта».

Указывается, что очевиден «искусственный и сугубо внутриполитический «заказ» на очернение России». Посольство отметило, что часть американского «истеблишмента» не готова принять «нормализацию отношений» и возобновление диалога России и США.

Именно с этим посольство связывает публикацию Yahoo News, основанную на «измышлениях представителей «глубинного государства».

В материале Yahoo News нет «ни одного факта или доказательства» того, что россияне нарушили «нормы и законы США». Зато опубликована информация о дипломатах и их семьях, которая «представляет прямую угрозу для их безопасности». Посольство собирается «обратиться за разъяснениями в Госдеп», опасаясь «актов насилия» против российских дипломатов.

Москва обвинила США в «хронической неспособности обеспечить нормальные условия работы нашей дипмиссии». Посольство напомнило, что американская сторона так и не извинилась за «разглашение банковской информации» персонала через издание BuzzFeed.

По мнению России, США больше не следуют Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Также дипломаты указали на «на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности», хотя раньше Вашингтон оправдывал свои действия «российским вмешательством в выборы».

«Эта «теория» разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы», – говорится в сообщении.