Россияне рассказали о самых желанных туристических направлениях

Россияне предпочитают для путешествий Италию и Францию. К таким выводам пришли эксперты Аналитического центра НАФИ, изучив результаты опроса, проведенного в августе 2019 года.

«Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии и во Франции, а также в Турции и США», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании.

Опрос был проведен в 150 населенных пунктах 50 регионов России, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. 29% опрошенных за последний год совершали путешествия. При этом на отдых в других странах россияне готовы тратить больше денег, чем на отдых в России.

«Туристические поездки по России за последний год совершал каждый пятый (21%). Число путешествовавших за рубеж вдвое меньше: 8%. Чаще за границу выезжали жители Северо-Западного федерального округа (14%), а также жители российских столиц (15%)», – говорится в сообщении.

В поездке по России большинство опрошенных (60%) готовы потратить не более 40 тыс. рублей на человека, и только 4% – больше 100 тыс. рублей.

«За рубежом россияне готовы тратить больше: каждый десятый (9%) закладывает в бюджет поездки более 100 тысяч рублей на человека, каждый пятый (20%) – от 60 до 100 тысяч, каждый третий (33%) – от 40 до 60 тысяч. До 40 тысяч рублей планируют потратить 38% россиян, совершавших туристические поездки», – прокомментировали результаты опроса в компании.

В начале туристического сезона россияне рассказали, где хотели бы отдохнуть летом.

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