США пообещали компенсировать «любые перебои на нефтяном рынке»

Соединенные Штаты готовы «компенсировать любые перебои на нефтяном рынке» после атак на объекты в Саудовской Аравии, сообщила официальный представитель Министерства энергетики США Шейлин Хайнс.

По ее словам, министр энергетики США Рик Перри «готов выделить ресурсы из стратегических нефтяных резервов, если это будет необходимо для того, чтобы компенсировать любые перебои на нефтяном рынке, возникшие в результате этого акта агрессии», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Кроме того, министр энергетики США поручил своим сотрудникам начать работу вместе с Международным энергетическим агентством (МЭА) для поиска «потенциально имеющихся вариантов действий для коллективных действий на мировом уровне, если это будет необходимо».

На 15 сентября стратегические запасы нефти в США оцениваются в 645 млн баррелей.

В воскресенье утром Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи после атак беспилотников.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на нефтеперерабатывающих заводах вспыхнул сильный пожар. Власти страны утверждают, что огонь локализован, однако, по поступавшим данным, полностью потушить возгорание пока не удается.

Ответственность за нападение признали йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы), однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

После атак на нефтяные объекты королевства Трамп предложил Эр-Рияду «помощь в обеспечении самообороны».