Число жертв ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось до восьми человек

Число погибших при столкновении автобуса с грузовиком в Ярославской области увеличилось до восьми человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Стало известно, что пациентка 1948 года рождения, доставленная в Ярославскую областную больницу, скончалась», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Директора департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев заявил, что у скончавшейся женщины были множественные тяжелые травмы. Медики провели многочасовую операцию, однако организм пожилой женщины не выдержал.

Ранее выжившие после ДТП пассажиры рассказали подробности аварии.

Автобус столкнулся с фурой в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм.. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей, 28 пострадали.

Виновником ДТП, по предварительным данным, стал водитель грузовой автомашины МАН, который выехал на встречную полосу. После ДТП возбуждено два уголовных дела.