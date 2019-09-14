Пассажиры рассказали подробности смертельного ДТП под Ярославлем

Выжившие после ДТП автобуса и фуры в Ярославской области пассажиры рассказали подробности аварии, в результате которой погибли семь человек.

Так, один из пассажиров Сергей Ковалев рассказал, что все произошло мгновенно, после столкновения он вылетел через заднее стекло автобуса. По его словам, водитель автобуса никого не обгонял и «не вилял», передает РЕН ТВ.

«У фуры была разбита вся морда. И водитель лежал в луже крови. В автобусе много народу кричало. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться», – рассказал Ковалев.

По словам другого пассажира Дмитрия Шиткина, они с другом отделались синяками, потому что сидели в середине салона.

«Кто-то кричал от боли, кто-то сразу успел выйти. Благо проезжающие машины помогали нам эвакуировать людей», – рассказал мужчина в беседе с порталом «76.ru».

Кроме того, очевидцы рассказали, что мать пострадавшего в ДТП мальчика упала в обморок. Врачи скорой быстро оказали ей помощь, а ребенка успешно прооперировали. Состояние мальчика стабильное.

Автобус столкнулся с фурой в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм.. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей, 28 пострадали.

Виновником ДТП, по предварительным данным, стал водитель грузовой автомашины МАН, который выехал на встречную полосу. После ДТП возбуждено два уголовных дела.