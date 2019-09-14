ДТП с автобусом произошло в Ярославской области, много жертв

По меньшей мере семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области, в региональном минздраве.

В результате ДТП также пострадали двадцать один человек, передает РИА «Новости».

При этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Ярославской области, что количество погибших уже увеличилось до девяти человек.

В пресс-службе МЧС сообщили, что среди пострадавших один ребенок.

На месте инцидента работают тридцать человек и десять единиц техники.

В ГИБДД России сообщают, что авария произошла «на 20-м км автодороги Ярославль – Заячий-Холм – Иваново». Виновником ДТП стал водитель грузовой автомашины МАН, который выехал на встречную полосу.

Автобус следовал по маршруту Ярославль – Гаврилов-Ям.