После ДТП с автобусом в Ярославской области завели два дела

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после ДТП с автобусом под Ярославлем, сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что на место ДТП прибыл руководитель регионального следственного управления.

Также полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, передает РИА «Новости».

По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей, число пострадавших выросло до 28.

Ранее сообщалось, что столкновение автобуса с фурой произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Виновником ДТП, по предварительным данным, стал водитель грузовой автомашины МАН, который выехал на встречную полосу.