Российский 10-летний скейтбордист без ног прославился на весь мир

Американский скейтбордист Тони Хоук восхитился мастерством 10-летнего скейтера из России Максима, лишившегося ног в результате пожара.

«Новый любимый скейтер», – написал Хоук на своей странице в Instagram.

В возрасте одного года Максим пережил пожар и получил ожоги четвертой степени. Для спасения жизни ребенка врачи приняли решение ампутировать обе ноги. Тем не менее, мальчик сумел стать скейтером. Первоклассные трюки ребенок выполняет благодаря регулярным тренировкам.

Американец Тони Хоук считается одним из самых влиятельных скейтбордистов в истории. Он стал первым зарегистрированным скейтером, выполнившим прыжок на рампе с оборотом вокруг себя на 900 градусов.

Хоук оставил след в массовой культуре серией видеоигр Tony Hawk Pro Skater.