Актер Балуев опроверг слухи о госпитализации

Российский актер Александр Балуев опроверг информацию СМИ о том, что был госпитализирован и перенес операцию.

«Если сказать по-простому, то это *** [неправда]. А если не по-простому, то это очередная утка!» – заявил артист в комментарии каналу «360».

Ранее в СМИ распространилась информация, что Балуеву пришлось обратиться за помощью к московским медикам.

Журналисты писали, что у актера якобы начались проблемы со здоровьем, поэтому ему потребовалось полное обследование. В итоге врачи сделали Балуеву операцию.

Ранее появилась информация, что актрису Анастасию Заворотнюк якобы госпитализировали в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. В СМИ просочилась информация о том, что актриса страдает от рака мозга. Об этом же заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.