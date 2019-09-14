Фигуристка Медведева на турнире в Канаде выступила в «кимоно»

Российская фигуристка Евгения Медведева на соревнованиях в канадском городе Оквилл выступила в стилизованном под кимоно костюме, заняв второе место по итогам турнира серии «Челленджер» Autumn Classic International.

По итогам исполнения произвольной программы Медведева набрала 142,29 балла, став второй после японской фигуристки Рики Кихиры, получившей за прокат 145,98 балла, передает ТАСС.

В сумме по итогам короткой и произвольной программ японка заработала 224,16 балла, Медведева – 217,43 балла, а замкнула тройку представительница Южной Кореи Лим Ен Су (184,38).

Соревнования завершатся 14 сентября произвольными прокатами у мужчин и танцевальных пар. У мужчин после короткой программы лидирует японец Юдзуру Ханю (98,38). В танцах на льду первую строчку занимает канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Ранее стало известно, что Медведева готовит пикантный номер в образе гейши.

Напомним, после завоеванного серебра Олимпиады-2018 фигуристка Медведева сменила тренера и уехала тренироваться за границу. За этим последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата России 2018 года Медведева заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при и не выступала на чемпионате Европы в Минске.

Однако в феврале Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России, который прошел в Великом Новгороде. На чемпионате мира в Японии победу одержала Алина Загитова, Евгения Медведева показала третий результат.

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