Фигуристка Медведева готовит новый пикантный номер

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева готовится выступить в образе гейши.

Видео с тренировки фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram.

Фигуристка пояснила, что номер вдохновлен фильмом «Мемуары гейши» (2005), снятым по одноименному бестселлеру Артура Голдена.

Напомним, Медведевой во время участия в ледовом шоу в Японии поступали угрозы.

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