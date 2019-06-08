Фигуристке Медведевой стали поступать угрозы

Российской фигуристке Евгении Медведевой во время участия в ледовом шоу в Японии поступали угрозы.

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр опубликовал в Instagram сториз фотографию гневного письма, в котором неизвестные угрожают одной из фигуристок. При этом конкретная фамилию, кому адресовано письмо, не указана.

«Проваливай из Японии, никто не хочет видеть твое лицо, возвращайся в Россию. Проваливай из TCC (клуб в Торонто, где тренируется Медведева)», – говорится в тексте письма.

Вейр написал под опубликованным фото, что не понимает подобного поведения и «не позволит так относится к его друзьям».

После этого Медведева поблагодарила фанатов в своем аккаунте в Instagram за поддержку в сложившейся ситуации.

«Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке, и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз. Сегодняшнее шоу прошло замечательно. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр», – написала она.

Ранее Медведева рассказала об усложнении программ и желании «прыгнуть четверной».

Напомним, четверные прыжки выполняют несколько фигуристок, с которыми работает российский тренер Этери Тутберидзе, прежде тренировавшая и Медведеву.

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