Тутберидзе представила свое первое ледовое шоу с участием Загитовой и Трусовой

Российский тренер Этери Тутберидзе представила в Краснодаре свое первое ледовое шоу, в нем приняли участие олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Шоу называется «Чемпионы на льду». Оно прошло на арене Ice Palace вместимостью 3,5 тыс. человек, передает ТАСС.

На лед выпустили собак Загитовой и Трусовой – акита-ину Масару и чихуахуа Тину.

В шоу приняли участие четыре фигуристки, владеющие четверными прыжками: Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева и Софья Акатьева.

Во время официальной программы Трусова единственная решилась сделать четверной прыжок, но упала при исполнении тулупа.

Однако она несколько раз выполнила его чисто после завершения всех выступлений, когда фигуристки стали выполнять прыжки повышенной сложности. Щербакова исполнила четверной лутц, Турсынбаева – сальхов, Акатьева – тройной аксель, который также является элементом повышенной сложности у женщин.

В апреле Тутберидзе опубликовала видео тренировки Щербаковой, на котором 15-летняя фигуристка выполнила четверной лутц.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД