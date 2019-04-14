Тутберидзе показала четверной лутц Щербаковой

Российский тренер Этери Тутберидзе опубликовала видео тренировки Анны Щербаковой, на котором 15-летняя фигуристка выполнила четверной лутц и тройной тулуп.

Роликом Тутберидзе поделилась на своей странице в Instagram.

Подписчики прославленного тренера восторженно отреагировали на способности фигуристки. «Ох! Какой же следующий сезон интересный будет!» – пишет yulyaklepinina.

«Это уже за гранью моего понимания… Восторг!» – пишет malov010487.

«У Алины (Загитовой, олимпийской чемпионки – прим. ВЗГЛЯД) никаких шансов», – с грустью отмечает lomova187.

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

За Евгению Медведеву

За Елизавету Туктамышеву

За другую (указать в комментариях)



Напомним, в марте Щербакова завоевала «серебро» на юниорском чемпионате мира в Загребе. Первое место взяла 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова.

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