Организатор театрального фестиваля объяснил сцену изнасилования в «Ревизоре» в ТЮЗе Екатеринбурга

Арт-директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский объяснил сцену изнасилования в спектакле «Ревизор», на котором присутствовали школьники. Данная постановка псковского Театра драмы имени Пушкина была показана на сцене ТЮЗа Екатеринбурга.

«Дети были. Если пошел на красный свет – не удивляйся. На билете написано «+18», на афише написано «+18». Родитель приходит на спектакль с возрастным ограничением с ребенком и пишет потом жалобу. Мы не винный магазин, чтобы у всех проверять документы. Взрослые сами должны были понять, что пометка стоит не просто так», – сказал Лоевский, пишет «Российская газета».

Он также уточнил, что несмотря на то, что «Ревизор» входит в школьную программу, билеты на данный спектакль в школах не распространялись.

«В спектакле есть два момента, за которые можно зацепиться. Хлестаков – молодой мужчина моется в душе голой попой к зрительному залу. Если считать это порнографией, то что сказать о Давиде, у которого видно не только попу? Вторая сцена действительно жестокая, но там ничего нет, это театр, метафора. На глазах Городничего и Городничей Хлестаков насилует их дочь. Под одеялом. Это говорит о том, что родители готовы продать свою дочь за власть, благополучие», – пояснил Лоевский.

Ранее сообщалось, что в ТЮЗе Екатеринбурга показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием.