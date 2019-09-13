«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.

«Хлестаков просит благословения на брак с дочерью городничего Марией и получает его. Главный герой набожно встает на колени вместе с невестой, они по очереди целуют символическую икону, которую к их губам подносит городничий. Хлестаков резко встает и под мощный бит срывает с Марии всю одежду, включая нижнее белье. Он несет ее недвижное тело в спальню, кидает девушку на постель и под одеялом, как написали бы пресс-секретари силовых ведомств, «совершает действия сексуального характера». Судя по абсолютной апатии героини, могу предположить, что насильственные», – поделился впечатлениями от спектакля журналист издания 66.ru.

Автор уточняет, что описанная сцена из спектакля псковского Театра драмы им. А.С. Пушкина, происходит в конце второго акта, а в его начале зрителям несколько минут демонстрируют обнаженного главного героя в душе.

Издание пишет, что в зале находились «четверо мальчиков 9–12 лет и несчетное количество подростков», хотя на афише спектакля было указано возрастное ограничение 18+.

Напомним, ранее родительский комитет Тюмени потребовал от областной прокуратуры и регионального управления федеральной антимонопольной службы разобраться в правомерности размещения баннеров с рекламой спектакля «Кыся», на которых изображен актер Игорь Лифанов в свадебном платье.