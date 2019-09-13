Гражданина России застрелили на юге Грузии

Неизвестный убил 65-летнего гражданина России в грузинском селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщают местные СМИ.

«Мужчину в возрасте 65 лет застрелили из огнестрельного оружия. По предварительной информации, он является гражданином России», – сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Представители МВД Грузии подтвердили информацию об убийстве, однако не уточнили гражданство погибшего.

Также в ведомстве отметили, что в отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Ранее в Лондоне был убит 34-летний выходец из России Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной. Его зарезали недалеко от места жительства.