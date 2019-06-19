Выходца из России зарезали в Лондоне

В Лондоне убит 34-летний выходец из России Глеб Жебровский, «также известный под именем Глеб Стальной», сообщил старший инспектор отдела убийств и особо опасных преступлений Скотленд-Ярда Саймон Стенкомб.

Убийство произошло 15 июня, но имя жертвы назвали только во вторник. На Жебровского напали недалеко от места его проживания. Мужчина умер от ножевых ранений, передает ТАСС.

Задержаны двое подозреваемых 28 и 33 лет. Стенкомб отметил, что убийство произошло днем, поэтому полиция уверена, что у преступления были свидетели. Скотленд-Ярд «очень хочет получить информацию от всех, кто мог видеть двух мужчин, покинувших место преступления».

Весной в Лондоне убили Загира Визитера, которого британские СМИ называли выходцем из Чечни. По сообщениям СМИ, Визитер работал музыкальным продюсером.

Российские дипломаты уже не раз предупреждали, что в столице Великобритании резко возросло число преступлений с использованием холодного оружия. В 2019 году холодным оружием убито уже 30 человек. В 2018 году в городе был отмечен 10-летний рекорд по числу убийств – 135.