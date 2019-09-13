Порошенко напросился на свадьбу к освобожденному моряку

Бывший президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу к моряку Андрею Эйдеру, одному из участников обмена заключенными между Киевом и Москвой.

«Как я понял со слов Андрея, Порошенко сам проявил инициативу, а Зеленского Андрей приглашал самостоятельно. Петр Алексеевич спросил: «А меня на свадьбу пригласите?». Ну а Андрей и ответил: «Да», – цитирует RT отца моряка.

Ранее Зеленский встретился с вернувшимися из России моряками. Он заявил, что операция по их возвращению была сверхсложной.

До этого уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что правительство страны выплатит всем 35 освобожденным из России украинцам по 100 тыс. гривен (около 263 тыс. рублей).

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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