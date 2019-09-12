Зеленский назвал «сверхсложной» операцию по возвращению украинских моряков

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с вернувшимися из России моряками заявил, что операция по их возвращению была сверхсложной.

«Операция по возврату украинцев из России была сверхсложной... Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», – сказал Зеленский, передает RT со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Президент вручил морякам часы, заявил, что родные моряков являются героями.

«Они – такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», – отметил Зеленский.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что правительство страны выплатит всем 35 освобожденным из России украинцам по 100 тыс. гривен (около 263 тыс. рублей).

В субботу Россия и Украина совершили исторический обмен заключенными в формате «35 на 35». Первой официально об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.