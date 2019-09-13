Американскую пловчиху дисквалифицировали за голый зад

Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали и лишили победы в соревнованиях из-за чересчур оголенных ягодиц. Судьи сочли, что купальник 17-летней пловчихи не соответствует регламенту.

Как пишет The Sun, заплыв на 100 метров вольным стилем проходил на Аляске. После победы Уиллис узнала об аннулировании результата и дисквалификации из-за того, что купальник недостаточно закрывал ягодицы, передает «Московский комсомолец». Судьи посчитали, что так девушка хотела привлечь к себе внимание.

При этом на Аляске действительно существуют правила, регламентирующие размер купальника, но Уиллис объяснила, что подвернула его в области ягодиц, так как иначе ей было неудобно плавать.

Тренер рассказал, что девушка тяжело восприняла решение о дисквалификации, а организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме, поскольку Уиллис оказалась единственной представительницей смешанной расы на турнире.

Напомним, в марте россиянка Юлия Белорукова получила дисквалификацию в спринте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке (Канада); в ходе гонки она ударила палкой спортсменку из Швеции.