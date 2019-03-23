Российскую лыжницу дисквалифицировали за удар соперницы палкой

Россиянка Юлия Белорукова получила дисквалификацию в спринте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке (Канада); в ходе гонки она ударила палкой спортсменку из Швеции.

Белорукова заняла шестое место в четвертьфинале среди спринтеров и не смогла пробиться в следующую стадию соревнований, сообщает Expressen.

Позднее российская спортсменка была дисквалифицирована, так как в ходе гонки ударила палкой шведскую спортсменку Фриду Карлссон.

Победу в спринте одержала другая представительница Швеции – Стина Нильссон.

Ранее россиянин Андрей Мельниченко занял 13-е место в гонке на 50 км на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, потому что перед финишем думал, что предстоит бежать еще два круга.