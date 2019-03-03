Российский лыжник из-за глупой ошибки не смог побороться за медали в марафоне

Россиянин Андрей Мельниченко занял 13-е место в гонке на 50 км на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, потому что перед финишем думал, что предстоит бежать еще два круга.

«Да я еще на два круга настраивался! Потом выезжаю на стадион, вижу, Саня Большунов финиширует, думаю: «Капец!» Обсчитался, думал еще два круга бежать. Мне мой тренер Олег Перевозчиков говорил, чтобы перекладывался вперед, а я думаю: «Зачем, еще же бежать?» – передает его слова «Спорт-Экспресс».

Он признался, что легко мог бы пробежать еще 15 километров, потому что «сил еще вагон было».

«Не спеша ехал, курил, думал, сейчас посижу сзади, а потом накачу на финише. Рассчитывал, что сейчас еще лыжи переобую. Хотя лыжи и так хорошо работали», – сказал он.

Еще один россиянин – Александр Большунов – занял второе место. Он до последнего пытался догнать норвежца Холунда, который оторвался от группы преследователей и завоевал золото.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершился для сборной России без золотых медалей – команда завоевала пять серебряных медалей и три бронзовых, заняв пятое место в общем зачете.