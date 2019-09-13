Американский дипломат оценил общение Зеленского и Путина

Президент России Владимир Путин охотнее общается с украинским лидером Владимиром Зеленским, чем с его предшественником Петром Порошенко, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко», – цитирует УНИАН Тейлора.

Дипломат также заметил, что диалог между Зеленским и Путиным дает определенный прогресс и потенциал для дальнейших результатов.

Кроме того, Тейлор назвал «победой Зеленского» проведенный обмен заключенными.

7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек. После этого Зеленский заявил о выполнении всех договоренностей с Путиным, а также объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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