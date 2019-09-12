Москва высказалась о задержании болгарского общественника Малинова

Москва выразила озабоченность задержанием гражданина Болгарии Николая Малинова за якобы «шпионаж» в пользу России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы озабочены этими обвинениями, они были выдвинуты против председателя НПО «Русофилы» [Николая Малинова], болгарской организации. Деятельность этой НПО, как мы понимаем, была направлена исключительно на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление дружественных связей между народами наших стран», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Москва рассчитывает, что Болгария воздержится от действий, которые могут «поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику в двухсторонних отношениях», добавила дипломат.

Она добавила, что российская сторона также рассчитывает, что будет продолжена совместная работа по реализации достигнутых договоренностей, «в том числе и в гуманитарной, культурной сферах по сохранению объединяющего исторического наследия».

Напомним, прокуратура Болгарии заявила, что председатель Национального движения «Русофилы» Николай Малинов якобы занимался шпионажем.