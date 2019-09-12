На территории российского торгпредства в Лондоне устроили погром

На территорию торгового представительства России в Лондоне проник неизвестный, пострадали недвижимость и автомобили, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На территории нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства», – пояснила Захарова, передает ТАСС.

В лондонской полиции сообщили, что дело «не имеет перспективы, и, скорее всего, будет закрыто», отметила она.

В 2018 году сообщалось, что британское правительство задумалось над закрытием торгпредства России в Лондоне. В российском посольстве в Британии отказались комментировать эти данные.