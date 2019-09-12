Новак заявил о сложностях у производителей сланцевой нефти в США

Минэнерго видит сложности, возникшие у производителей сланцевой нефти в США, которым пришлось снизить темпы прироста добычи и запасов, сообщил российский министр энергетики Александр Новак.

«Последние два месяца в США мы наблюдали сокращение добычи, хотя и небольшое. Мы наблюдаем снижение темпов роста добычи в последний год и, по прогнозам аналитиков, оно продолжится и в следующие годы. Один из факторов, который мы видим, – это снижение количества буровых установок за последние 9 месяцев на 120 единиц», – передает его слова ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах, возникающих у производителей сланцевой нефти в США.