Российская актриса рассказала о работе с Джеки Чаном

Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Тайна печати дракона», российская актриса Анна Чурина, снимавшаяся с Джеки Чаном, рассказала о чувстве юмора и отзывчивости актера, а также объяснила, зачем его охраняют 15 помощников.

«У китайских актеров более открытая техника игры, особенно у Джеки Чана, он больше актер экшена. У него потрясающее чувство юмора, это всегда вдохновляло всех на площадке. Его юмор, его улыбка, его желание всем помочь, поддержать - это было очень приятно», – передает РИА «Новости» слова Чуриной.

Она добавила, что опыт совместной работы с китайскими кинематографистами был непростым из-за разницы менталитетов, но «что касается творческих моментов, все было прекрасно».

Чурина рассказала также, что «вокруг Джеки Чана человек 15 (ассистентов) бегает».

Она заметила, что вокруг Джеки Чана, где бы тот не появлялся, возникает большой ажиотаж. Чурина отметила, что Джеки Чан является бизнесменом и видным деятелем в Китае, поэтому «он не может всем открываться», нов отношении близких и коллег актер максимально дружелюбен и приятен.

Напомним, в среду сообщалось, что кинокомпания «Корпорация Русская Фильм Группа» (РФГ), снявшая сиквел «Вия» – фильм «Тайна печати дракона», пытается взыскать убытки с Кирилла Бодрова и Максима Доценко, ранее потребовавших около 217 млн рублей c Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.