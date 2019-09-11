Продюсер «Вия» потребовал компенсацию с подавших в суд на Шварценеггера и Чана

Кинокомпания «Корпорация Русская Фильм Группа» (РФГ), снявшая сиквел «Вия» – фильм «Тайна печати дракона», пытается взыскать убытки с Кирилла Бодрова и Максима Доценко, ранее потребовавших около 217 млн рублей c Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

В определении арбитражного суда Москвы указано, что кинокомпания обратилась с иском к Бодрову и Доценко «о взыскании солидарно убытков, размер которых будет определен позднее».

Иск поступил в суд 29 августа, а 9 сентября был возвращен, поскольку истец должен был до обращения в суд направить ответчикам претензию. «Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием», – передает РИА «Новости» определение суда.

Напомним, ранее конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) обратился с иском с требованием взыскать с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей.

РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона», в котором в эпизодических ролях снимались Чан и Шварценеггер, но из-за неудачного старта в Китае, где фильм уже вышел, банкротящаяся компания не может получить с него доход.

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