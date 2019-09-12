Нетаньяху заявил о необходимости военной операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, скорее всего, придется провести военную операцию в секторе Газа.

«У нас не будет иного выбора, кроме как начать широкомасштабную военную кампанию, вступить в войну против ХАМАС и уничтожить власть террористов в Газе», – сказал Нетаньяху государственной телерадиокорпорации Кан, передает РИА «Новости».

«Я сделаю это только тогда, когда мы будем полностью готовы. Не секрет, что мы готовимся к новой войне, и я отвечаю за ее результаты», – отметил премьер-министр.

Напомним, обострение ситуации на границе с палестинским анклавом началось в минувшую пятницу после 73-го по счету палестинского «Марша возвращения» и усилилось после заявления израильского премьер-министра о намерении распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину в случае своей победы на внеочередных парламентских выборах 17 сентября.

А 11 сентября сработали сирены прямо во время выступления Нетаньяху на предвыборной встрече в Ашдоде. Тогда в сторону Израиля было выпущено пять ракет.

Позже стало известно, что сработали сирены воздушной тревоги второй раз за сутки.