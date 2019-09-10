Выступление Нетаньяху было прервано ракетным обстрелом

На юге Израиля сработала система предупреждения о ракетных обстрелах, сообщили в пресс-службе Армии обороны страны.

В городах Ашдоде и Ашкелоне сработали сразу несколько сирен. По словам очевидцев, были слышны взрывы, сообщает Telegram-канала «Военный обозреватель».

Армейская пресс-служба уточнила, что две ракеты были запущены из Газы по Израилю, обе перехвачены системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в это время выступал на предвыборная встрече в Ашдоде. Он порекомендовал всем эвакуироваться в связи с обстрелами. Сотрудники службы безопасности эвакуировали самого Нетаньяху прямо со сцены.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире, о пострадавших не сообщается.

Ранее Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря в случае своей победы на выборах.