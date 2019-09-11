В Израиле второй раз за сутки сработали сирены воздушной тревоги

В промышленной зоне израильского города Ашкелона и в районе поселения Мавкиим сработала система предупреждения о ракетном обстреле.

Об этом заявили в пресс-службе израильской армии, передает РИА «Новости».

Однако позже в пресс-службе заявили, что сирена сработала по ошибке. «Сирена, прозвучавшая несколько минут назад, оказалась ложной», – говорится в сообщении.

Ранее 11 сентября израильские военные нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа, после того, как в сторону Израиля были выпущены три снаряда.

Накануне сирены сработали прямо во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в это время выступал на предвыборная встрече в Ашдоде. Тогда в сторону Израиля было выпущено пять ракет.