В Тбилиси пройдет акция против американского колониализма

Оппозиционный «Альянс патриотов» проведет 15 сентября у посольства США в Тбилиси акцию против «американского колониализма», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Вице-спикер парламента Ирма Инашвили («Альянс патриотов») заявила, что «Грузия является стратегическим партнером Америки, но не ее колонией».

Возмущение вице-спикера вызвал тот факт, что накануне ее не допустили на организованную Институтом Маккейна конференцию в Тбилиси, где «патриотов» обвиняли в том, что они являются пророссийской партией.

Когда Ирма Инашвили попыталась выступить с опровержением, американский эксперт Дэвид Крамер не разрешил сделать это, причем в довольно грубой форме.

Вице-спикер также требует больше не допускать Крамера в Грузию. По ее словам, такое поведение, а также поддержка американцами бывшей правящей партии «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, как раз и сеют в гражданах Грузии антизападные настроения.

«Америка наш партнер, но не наш директор, мы независимы, у нас свое достоинство», – заявила она.

«Патриоты» выступают за диалог с Россией для решения насущных проблем Грузии.

Ранее Грузия попросила США и ЕС назначить спецпредставителя по конфликтам с Абхазией и Южной Осетией.