Грузия попросила США и ЕС назначить спецпредставителя по конфликтам с Абхазией и Южной Осетией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой назначения США или Евросоюзом специального представителя по урегулированию конфликтов в ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По ее словам, такой «дополнительный формат, подобно тому, как это происходит по Украине, придал бы динамику» процессу урегулирования, сообщает newsplus.ge.

Она считает, что урегулирование на Украине «не должно изъять из повестки дня вопрос Грузии».

Саломе Зурабишвили в этой связи назвала «замороженными» Женевские дискуссии по Закавказью, которые проводятся после войны-2008 с участием международных посредников.

Также она критикует регулярные приграничные встречи грузин и абхазов и грузин и осетин в рамках этого формата.

«Переговоры в этих форматах по важным вопросам регулярно срываются», – сказала президент Грузии.

В это же время, по ее словам, «ситуация становится все более и более тяжелой, отмечается больше провокаций и инцидентов».

«Наша ответственность состоит в том, чтобы избежать обострений и провокаций, продолжить поиск мирных путей, наша политика – это политика сдержанности», – заявила президент Грузии.

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