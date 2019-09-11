Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»

Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».

По словам Вестагер, «Северный поток – 2» – это «не европейский проект». Она напомнила, что по дну Балтийского моря уже пролегает трубопровод «Северного потока», который доставляет газ из России.

«Строительство другого трубопровода рядом с «Северным потоком – 1» не имеет смысла», – заявила Вестагер, передает Reuters.

В то же время она подтвердила, что Европа нуждается в газовой инфраструктуре. По ее словам, газ является «гибким ископаемым топливом» и «базовой нагрузкой для возобновляемых источников энергии».

Ранее председатель Бундестага Вольфганг Шойбле подверг критике действия противников газопровода «Северный поток – 2», отметив, что они могут навредить Европе.

Ранее американские СМИ предупредили, что введение американских санкций против «Северного потока – 2» может привести к тому, что США окончательно испортят отношения с Германией.

Также отмечалось, что санкции в отношении компаний, занимающихся строительством «Северного потока – 2», могут навредить нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе.

Напомним, проект «Северный поток – 2» – это строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Европейскими партнерами Газпрома по газопроводу являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

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