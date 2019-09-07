Глава бундестага раскритиковал противников «Северного потока – 2»

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле подверг критике действия противников газопровода «Северный поток – 2», отметив, что они могут навредить Европе.

По его мнению, «саботирование проекта окольными путями не является разумным решением с общеевропейской точки зрения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

Политик отметил, что позиция немецкого руководства в отношении проекта привела к подрыву доверия к Германии восточноевропейских партнеров, однако в настоящий момент саботирование проекта может навредить интересам Европы.

Ранее американские СМИ предупредили, что введение американских санкций против «Северного потока – 2» может привести к тому, что США окончательно испортят отношения с Германией.

Также отмечалось, что санкции в отношении компаний, занимающихся строительством «Северного потока – 2», могут навредить нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе.

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