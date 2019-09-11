ООН заподозрила коалицию США в военных преступлениях в Сирии

ООН заявила, что коалиция во главе с США в Сирии и проправительственные силы республики в ходе войны могли совершать военные преступления, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации.

«Комиссия установила: есть достаточные основания полагать, что войска международной коалиции могли проводить атаки, не выбирая исключительно военные цели, или же у коалиции не получилось осуществлять атаки с необходимой предосторожностью», – говорится в документе, передает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

В докладе говорится в том числе о действиях коалиции к югу от города Хаджин 3 января 2019 года, после которых погибли 16 мирных жителей, включая 12 детей.

Напомним, в январе СМИ сообщали, что жертвами ударов коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали десятки человек. В середине декабря 2018 года в результате удара в Дейр-эз-Зор погибли 17 мирных жителей. Неделей ранее коалиция США разбомбила в Сирии больницу, а перед этим в сирийском городе Хаджин в результате авиаударов коалиции США погибла семья из восьми человек.

Сирия требовала от ООН остановить авианалеты западной коалиции.