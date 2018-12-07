Семья из восьми человек погибла в Сирии после авиаудара коалиции США

В сирийском городе Хаджин провинции Дейр-эз-Зор погибла семья из восьми человек в результате авиаударов коалиции во главе с США, об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

«Восемь мирных жителей – членов одной семьи – погибли в результате авиаудара авиации ведомой США международной коалиции по городу Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор», – передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Ikhbariya.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину и окрестностям в провинции Свои действия она обосновывает «помощью» отрядам «Сирийских демократических сил» в борьбе с «Исламским государством*».

Коалицию неоднократно обвиняли в применении белого фосфора в Сирии, МИД страны направлял в ООН требование расследовать применение альянсом этого запрещенного вещества.