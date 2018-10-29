Коалицию США обвинили в применении белого фосфора в Сирии

Авиация коалиции США атаковала населенный пункт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением боеприпасов с белым фосфором, сообщило агентство САНА.

Удар был нанесен по городу Хаджин, передает ТАСС.

Фосфорные боеприпасы запрещены к применению.

Накануне стало известно, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары по деревне Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщалось о гибели пяти мирных граждан.