Коалиция США нанесла удар по деревне в Дейр-эз-Зоре

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары по деревне Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, погибли пять мирных граждан, сообщает сирийское государственное телевидение.

Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого коалиция нанесла удар по деревне Ас-Суса в среду; был разрушен один из домов местных жителей, несколько человек погибли.

МИД Сирии просило Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы прекратить эти авианалеты.