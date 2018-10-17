Коалиция нанесла удар по деревне в Дейр-эз-Зоре

Международная коалиция во главе с США нанесла очередной авиаудар по деревне ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, есть жертвы и раненые среди мирных жителей, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.

«Коалиция, заявляющая о борьбе с террористической группировкой ИГ*, провела ряд бомбардировок жилых районов в деревне ас-Суса и ее окрестностях на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор», – сообщило агентство, передает РИА «Новости».

Удары разрушили один из домов местных жителей, есть погибшие и раненые.

Одновременно с бомбардировкой район обстреляли из артиллерии отряды «Сирийских демократических сил».

Ранее министерство иностранных дел Сирии попросило Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы прекратить авианалеты международной коалиции во главе с США, в которых погибают мирные жители.