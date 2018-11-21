Жертвами удара коалиции США по Сирии стали 17 мирных жителей

Как минимум 17 мирных жителей погибли при ударе коалиции во главе с США по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщило агентство САНА.

Удар нанесен по селению к юго-востоку от населенного пункта Хаджин, 17 мирных жителей погибли, два человека получили ранения, передает ТАСС.

На прошлой неделе коалиция США нанесла авиаудар по больнице в сирийском Хаджине.